TYLKO NA PUDELKU: Joanna Opozda KOMENTUJE rewelacje tabloidu ws. rzekomego rozwodowego kompromisu. Zaskoczeni?

Gokk 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skoro tyle czeka, to poczeka jeszcze parę miesięcy. Nie sądzę by wycofała sprawę albo szła na ugodę. Jego wina jest bezsporna, zdradzał żonę i to w ciężkim czasie, gdy była w zagrożonej ciąży. Zostawił ją i poszedł piętro wyżej do sąsiadki a taka sytuacja nie wpływa dobrze na żadną kobietę, która właśnie urodziła dziecko i jest w połogu. Stany depresyjne, lęki, trudności ze snem, brak pokarmu... Smutne jest to, że się oświadczył i przysięgał miłość i wierność a pokazał, że to nic dla niego nie znaczyło.