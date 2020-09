TYLKO NA PUDELKU: Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens BIORĄ ŚLUB! "Traktują wesele jako WYDARZENIE ŻYCIA"

Joanna Przetakiewicz bez wątpienia należy do osób, które wyraźnie upodobały sobie relacjonowanie gwiazdorskiego życia w sieci. Projektantka i dyrektorka kreatywna marki La Mania od lat konsekwentnie pracuje na wizerunek "kobiety sukcesu", który stał się jej wizytówką. Nic zatem dziwnego, że sporo emocji budzi też jej życie prywatne .

Joanna Przetakiewicz o 10-leciu La Manii: "To nie będą urodziny, których spodziewają się wszyscy"

Patrząc na nieustanne zapewnienia o tym, że Joasia i Rinke są parą niemal idealną, internauci równie intensywnie dopytywali ich o ewentualny ślub. Choć do tej pory zakochani byli dość oszczędni w deklaracjach, to wygląda na to, że ten moment nadejdzie dużo wcześniej, niż się niektórym wydawało. Jak przekazał nam informator, para już za kilka tygodni powie sobie "tak" w Grecji.