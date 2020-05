Zakochani po uszy Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens NIE SZCZĘDZĄ SOBIE CZUŁOŚCI i udzielają fanom związkowych rad: "Dużo się nawzajem chwalić!"

Taktaktak 18 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Dawniej ludzie byli inni i tacy mogliby nas uczyć nie taka Aśka Moja babcia z dziadkiem całe życie się szanowali kochali nigdy nie było wyzwisk Moja babcia w życiu nie wypowiedziała przekleństwa nigdy nie wyzwala nikogo dziadek tak samo Ciężko pracowali mieli szacunek do pieniądza do ludzi chociaż nie raz pluli im w twarz bo byli źli że nigdy nic żadna plotka nie wyszła z ust moich dziadkow a ludzie ciekawi to wszystko ich wnerwiało nawet to że ktoś nie obgaduje innych I najważniejsze zawsze była wspólna modlitwa zawsze Codzinnie także przed i po posiłku i naprawdę było jak w bajce Dziś jest mi przykro że ich już nie ma ale jestem ogromnie wdzięczna że było mi dane z nimi żyć