TYLKO NA PUDELKU: Joanna Przetakiewicz OCENIA stylizacje Lewandowskiej i Kożuchowskiej z pokazu Armaniego. Ma rację?

Anna Lewandowska i Małgorzata Kożuchowska już od kilku dni kontynuują podbój Wenecji. W piątek obie panie gościły na premierze w ramach 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego i wówczas miały okazję pozować na czerwonym dywanie. Lewandowska na wydarzenie przybyła w oliwkowej kreacji z odkrytymi ramionami, Kożuchowska na tę okazję wybrała zaś efektowną, lawendową suknię. W sobotę trenerka i aktorka po raz kolejny miały okazję brylować na weneckich salonach. Tym razem Polki zaszczyciły obecnością pokaz Armaniego.

Lewandowska i Kożuchowska na pokazie Armaniego. Joanna Przetakiewicz ocenia stylizacje celebrytek

Lewandowska na evencie Armaniego pojawiła się w klasycznej czerni. Celebrytka postawiła na długą suknię z głębokim dekoltem i odważnym rozcięciem u dołu, do której dobrała sandałki na szpilce i świetlisty makijaż z ustami mocno zaakcentowanymi malinową pomadką. Kożuchowska wybrała zaś welurowy komplet w intensywnym, kobaltowym kolorze. Aktorka do zdjęć pozowała w kamizelce na ramiączkach oraz spodniach z szerokimi nogawkami, blond włosy zaczesała do tyłu, a usta podkreśliła czerwoną pomadką.

Na specjalną prośbę Pudelka stylizacjom Lewandowskiej i Kożuchowskiej z pokazu Armaniego przyjrzała się bliżej Joanna Przetakiewicz. Właścicielka La Manii nie ukrywała, że widok polskich celebrytek na evencie w Wenecji wprawił ją w zachwyt. Przetakiewicz doceniła stylizację "Lewej" za prostotę i minimalizm, bez zbędnych dodatków. Wrażenie zrobiły na niej także fryzura i naturalny makijaż trenerki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Joanna Przetakiewicz o rodzinie królewskiej. Podziwia Meghan Markle i księżną Kate?

No i znowu nasze dziewczyny górą! Jak miło patrzeć, że nie mamy już nic wspólnego z tandetnym, przaśnym stylem sprzed lat. Nowa era. Polki najlepsze. Ania wyrafinowany minimalizm wyszlifowany do szału i obłędu. Kocham tak. Bez niepotrzebnych choinkowych ozdób. Bez weselnych loków nakręconych na piwo lub cukier. Make up Armani Beauty świetny. Bez wielkich rzęs i cieni, które dobre są tylko na scenie opery - zachwalała stylizację Lewandowskiej Przetakiewicz.

Właścicielkę La Manii urzekł również "look" Kożuchowskiej. W komentarzu przesłanym redakcji Pudelka Przetakiewicz rozpływała się nad nowym kolorem włosów aktorki, który uznała za wyjątkowo nowoczesny. Celebrytka była też zdania, że w kobaltowym komplecie Kożuchowska prezentowała się nienagannie.

Małgosia - uwielbiam jej nowy kolor włosów. Ultra nowoczesny. Uczesanie do tylu wymaga wspaniałych gęstych włosów i tak jest w tym wypadku. 3-częściowy, aksamitny garnitur w kolorze najsłynniejszego kobaltu by Yves Klein - strzał w dziesiątkę. Materiał trudny do uniesienia, bo błyszczący mięsisty i trójwymiarowy, ale Małgosia wygrywa to wyzwanie, dzięki świetnej figurze. I to pięknie wygrywa. Platynowy włosów idealnie pasuje do kobaltu - chwaliła aktorkę Przetakiewicz.

Przetakiewicz rozpływa się nad Lewandowską i Kożuchowską. "Jest światowo"

W komentarzu przesłanym Pudelkowi Przetakiewicz zwróciła również uwagę na zmysłowy makijaż obu celebrytek. Podsumowując stylizacje Lewandowskiej i Kożuchowskiej z pokazu, właścicielka La Manii stwierdziła, że Polki w Wenecji pokazały światowy poziom.

I w obu przypadkach super zmysłowy odcień czerwonej szminki. Podsumowując - jest szał i obłęd. Jest top CHIC. Jest światowo. A co najważniejsze - jest super energia. Wdzięk i urok - skomentowała Przetakiewicz.

Przypomnijmy, że wcześniej Przetakiewicz oceniła także dla Pudelka stylizacje obu pań z premiery w Wenecji - i wówczas również nie szczędziła im komplementów.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.