TYLKO NA PUDELKU: Julia Żugaj i Wojciech Kucina "CHODZĄ ZA RĘKĘ" za kulisami "TzG". Influencerka się tłumaczy...

Co więcej, jak donoszą nam osoby obecne w studiu podczas emisji "TzG", Julia często "chodzi z Wojtkiem za rękę", nawet w przerwach czy poza kamerami. Oczywiście, że takie gesty nie muszą oznaczać od razu związku, ale zastanowiły naszą reporterkę, która postanowiła zapytać o to Julię wprost. W odpowiedzi usłyszała:

Plus ja jestem powolny. (...) I jak Julka chce, żebym ja szybciej poszedł, to mnie łapie i ciągnie - śmiał się Kucina.

Czuję fizyczne wsparcie, to jest taki znak dla mnie: weź się w garść. Przez to, że tańczymy razem, nie mamy już takich barier. To nie znaczy dla nas nic wielkiego. Głównie przekazujemy sobie w ten sposób wzajemne wsparcie - mówiła, po czym zapewniła, że "nie jest to romantyczne".