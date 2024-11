Za nami półfinał "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo, kto zawalczy o kryształową kulę. Zgadzacie się z werdyktem?

Półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami"

Pierwszą parą, która zaprezentowała się w półfinałowym odcinku byli Julia Żugaj oraz Wojciech Kucina . Influencerka razem ze swoim tanecznym partnerem zatańczyli paso doble do piosenki "Running up that Hill". Udało im się zdobyć 36 punktów. Tuż po nich swoje umiejętności zaprezentowała Majka Jeżowska z Michałem Danilczukiem . Parze udało się zdobyć 35 punktów za walc angielski do "Dumki na dwa serca".

Maciej Zakościelny i Sara Janicka zatańczyli quick stepa do utworu "Mrs Robinson". Za swoje półfinałowe pląsy zdobyli 38 punktów. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz tańczyli salsę do "Cambio dolor". Jako jedyni w pierwszej części programu zdobyli aż 40 punktów.

Drugim tańcem Julki Żugaj i Wojtka Kuciny był fokstrot do utworu "Wspaniały świat" z bajki "Aladyn". Parze udało się wytańczyć 39 punktów. Majka z Michałem otrzymali 34 punkty za energicznego jive'a. Maciej Zakościelny i Sara Janicka zatańczyli do utworu "Ain't no sunshine", a jury nagrodziło ich okrągłymi 40 punktami. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, jako swój drugi taniec zaprezentowali fokstrota do piosenki Franka Sinatry "Love and Marriage" i również otrzymali 40 punktów.