TYLKO NA PUDELKU: Justyna Gradek BRONI "lekarza-partacza"! "Myślenie typu "klient nasz pan" w medycynie się NIE SPRAWDZA"

Jestem po zabiegu u Pana doktora i nikt mi zabiegu nie zafundował - 20 tys. + Ok 20 tys. kosztów masaży, icoona, igieł na zrosty- efekt? Taki jak w reportażu dziury, nierówności i zrosty. Jestem po pierwszej korekcie u innego lekarza CHIRURGA i zaświeciło światło w tunelu, że jeszcze kiedyś pokażę nogi i założę sukienkę chociaż już wiem, że korekt będzie kilka. Cieszę się , że obejrzałam reportaż i to dzięki koleżance która mi o nim powiedziała bo do tej pory to tłumaczyłam sobie, że może tak czasem bywa, że tak ciało zareagowało na zabieg ale teraz widzę, że takich skrzywdzonych kobiet jest wiele i to nie reakcja ciała a lekarza partacza!!! Trzymać się z daleka!!!!!