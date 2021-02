TYLKO NA PUDELKU: Justyna Gradek JEST W SEPARACJI z mężem. "SPECJALNIE ROBI MU NA ZŁOŚĆ"

Nie są już razem od prawie miesiąca - mówi nasze źródło. Decyzję o separacji podjęli wspólnie. Karol przez chwilę myślał, że do siebie wrócą. Przeprowadził się dla niej do Łodzi, żeby ratować małżeństwo, ale raczej nie ma na to szans .

Co ciekawe, modelka ponoć robi co może, by wyprowadzić ekspartnera z równowagi. Ostatnio gwiazdka udostępniła w sieci odważne zdjęcie, które - wbrew temu, co myśleli jej fani - nie było przeznaczone dla Miśkiewicza.