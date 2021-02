Justyna Gradek i Karol Miśkiewicz ROZSTALI SIĘ?! "Oddaje się namiętnościom i TANIM ROZKOSZOM"

Justyna Gradek i Karol Miśkiewicz wzięli ślub w maju 2019 roku. Modelka powiedziała "tak" zawodnikowi MMA zaledwie kilka miesięcy po tym, jak rozstała się z Philippem Plainem . Osławiony projektant oskarżył ją na odchodne o to, że ukradła mu 30 tysięcy euro . Był to smutny koniec gorącej relacji, na temat której rozpisywały się tabloidy na całym świecie...

Niestety wszystko wskazuje na to, że sielanka dobiegła końca. Justyna wykasowała na Instagramie większość wspólnych zdjęć z Karolem, co, jak wiemy, jest dla niektórych osób wyznacznikiem statusu związku. Rozgniewana celebrytka zmieniła też nazwisko na profilu z "Miśkiewicz" na "Gradek" . Ukochany nie pozostał dłużny i usunął żonę ze swojego opisu w BIO, a na zastępstwo oznaczył w opisie profil swojej mamy, Jolanty...

Ten, co sam siebie okłamuje i słucha własnego kłamstwa... W końcu nie dostrzega już żadnej prawdy ani w sobie, ani wokół siebie, aż traci szacunek do siebie, i do innych. A nie szanując nikogo, przestaje kochać, żeby zaś, nie mając miłości, znaleźć sobie jakieś zajęcie i rozrywkę oddaje się namiętnościom i tanim rozkoszom, aż w swoich występkach stoczy się do zupełnego zbydlęcenia, a wszystko to przez ustawiczne okłamywanie innych i siebie - napisała.