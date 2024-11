TYLKO NA PUDELKU: Kaczorowska i Pela nadal pomieszkują W TYM SAMYM DOMU! "Przestali korzystać z pomocy niani"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są kolejnym celebryckim małżeństwem, które nie przetrwało próby czasu. Początkowo aktorka i tancerz zakładali, że ze względu na córki rozstanie przebiegnie w pokojowej atmosferze, z czasem jednak na jaw zaczęły wypływać kolejne pikantne szczegóły, które skutecznie uniemożliwiły dotrzymanie danego wcześniej przyrzeczenia. Można wręcz odnieść wrażenie, że oboje starają się sobie na różne sposoby dopiec.

Wzajemne uszczypliwości niebawem już byłych małżonków tylko przybierają na sile. Niedawno tancerz zażartował, że ma zmęczone oczy, bo wrócił do pracy po pięciu latach "siedzenia z dziećmi w domu". Później, na prośbę internauty, ujawnił, jak naprawdę prezentowała się do niedawna jego lista obowiązków. Na kontratak serialowej Bożenki z "Klanu" nie trzeba było długo czekać.

W konsekwencji stosunki Agnieszki i Maćka dalekie są od choćby poprawnych i nie zanosi się na to, by szybko miało się to zmienić. Udało nam się ustalić, że do tej pory żadna ze stron nie złożyła jeszcze pozwu rozwodowego, co potwierdziliśmy w sądzie.

Kaczorowska i Pela mają do siebie mnóstwo żalu, dlatego każda dłuższa wymiana zdań między nimi kończyła się wzajemnym przerzucaniem oskarżeniami. Rodzice 5-letniej Emilii i 4-letniej Gabrieli doszli więc do wniosku, że dla dobra dziewczynek ograniczą interakcje między sobą do absolutnego minimum. Jak wyjawiła nam osoba z bliskiego otoczenia ekspary, współdzielona opieka nad pociechami w obliczu rozstania stała się dla "Pelaków" nie lada wyzwaniem.

Agnieszka i Maciek wymieniają się opiek nad dziewczynkami, kiedy nie ma ich w domu, czyli wieczorami, aby zaoszczędzić im dodatkowego stresu - ujawnia nasze źródło. Od dawna nie korzystają już z pomocy niani. Pela stara się radzić sobie sam, a jego jeszcze żona czasami angażuje babcię. Na co dzień także nie rozmawiają, aby nie eskalować konfliktu – ograniczają się do SMS-ów i e-maili.

Według naszego informatora, ani Kaczorowska, ani Pela nie chcą wynieść się z domu, który należy do nich obojga. Maciej wciąż nagrywa stamtąd swoje filmy, które publikuje w sieci. To samo zresztą Agnieszka.

Jeśli chodzi o to, jak mieszkają, to nic się nie zmieniło. Kiedy on jest z dziećmi, ona mieszka u mamy lub w wynajętych mieszkaniach, a kiedy ona pilnuje dzieci - on śpi u brata albo przyjaciela - mówi nam osoba z otoczenia ekspary.

Przykre?

