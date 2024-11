Zmysłowa Agnieszka Kaczorowska rozbiera się na instagramowym filmiku i prezentuje swoją koronkową bieliznę

Posiadająca rozliczne talenty Agnieszka Kaczorowska ostatnimi czasy chętnie otwiera się na nowe doznania. Już za kilka tygodni widzowie będą świadkami jej niezapomnianej przygody w tajskiej dżungli, w której kręcono "Królową przetrwania" z udziałem nie tylko "Bożenki", ale też 11 innych równie zdesperowanych celebrytek. Widzowie mieli już okazję zobaczyć przedsmak tego, co będzie czekać na nich od stycznia.

Agnieszka Kaczorowska wdzięczy się w koronkowych majtkach

Tancerka, aktorka i eksploratorka tropikalnych lasów w jednej osobie zaczęła dzień od namawiania swoich odbiorców do wsparcia fundacji spełniającej marzenia chorych dzieci. Nie przeszkodziło jej to jednak w zrzuceniu ubrań na InstaStory zaledwie kilka godzin później. Uczyniła to w ramach reklamy produktu nowej marki bieliźnianej na polskim rynku.