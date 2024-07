TYLKO NA PUDELKU: Karolina Domaradzka SUROWO ocenia stylizacje gwiazd na urodzinach miliardera: "Wyścig na szpan i patetyczność"

Karolina Domaradzka krytykuje gust gwiazdorskich elit

Jeżeli chodzi o stylizacje gości, to moim zdaniem odzwierciedlały one mentalność polskiego show-biznesu. Więcej było w nich starań o zrobienie dobrego wrażenia na gospodarzu, zupełnie jak gdyby zabiegano o współpracę w mediach społecznościowych, albo angaż do reklamy, niż potrzeby wyrażenia siebie przy użyciu stroju. A jeżeli to strój nosi nas, a nie na odwrót, to nie ma mowy o modzie. Nie mam więc pojęcia, co głębszego mogłabym w tym względzie dodać. Ot, garstka wizualnie podobnych do siebie pań, które założyły na siebie kreacje w różnych kolorach, dzięki czemu w ogóle mogliśmy je rozróżnić. Zero indywidualności, tożsamości, charakteru i odrębności. Wszystko takie samo, świecące, ładne, wypolerowane aż do przesady, przez co ani jedna kreacja nie zdołała wybić się ponad resztę. Miałam wrażenie, że chodziło raczej o konkurs na najlepsze zdjęcia z doczepionymi sztucznymi włosami i powiększonymi ustami, niż o modę - ostro podsumowała.