TYLKO NA PUDELKU: Karolina Domaradzka WYDAŁA WYROK w sprawie MIKROSPODENEK Anny Lewandowskiej: "Wybuchnie skandal..."

Ulta 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Moda szafiarska jest właśnie efektem tego typu trendów, bo w niej zawsze chodziło o użytkowość, której tradycyjnej modzie brakowało. Szafiarki zagospodarowały niszę, miały propozycje dla prawdziwej ulicy, a nie wysiadającej z limuzyny Gigi Hadid, dla której sesja spacerowa po Paryżu jest jedynym kontaktem z chodnikiem. Krótko mówiąc, ludzie potrzebowali stylizacji na uczelnię, na domówkę i do kościoła. Bo niby czemu by mieli nie potrzebować, skoro tam chodzą i tak ich życie wygląda? Te pretensje Domaradzkiej do "stylu szafiarskiego" są śmieszne. Nic zwykłym ludziom nie ma do zaoferowania, a oczekuje, że będą kopiować i ogrywać niepraktyczne koszmarki w stylu mikromajtek.