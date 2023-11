TYLKO NA PUDELKU: Karolina Korwin Piotrowska z entuzjazmem o nowej produkcji z Natalią Janoszek: "Zdesperowana, pozbawiona talentu, PATOCELEBRA"

Karolina Korwin Piotrowska ostro o nowym programie z Natalią Janoszek. Padły mocne słowa

Na początku myślałam, ze to dowcip, ze ktoś mnie wkręca, okazało się, że nie. W obliczu kryzysu telewizji, kiedy jej odbiorcy szukają rozrywki gdzie indziej, głównie w sieci i w serwisach streamingowych, bądź przestają oglądać to medium, ewentualnie wymierają, trzeba się łapać patocelebrytow, by przeżyć. Tonący chwyta się brzydko i desperacko, ale w obliczu kryzysu, to zrozumiały ruch, trzeba sięgać głębiej, niżej, poniżej dna, bo tylko to może zagwarantować oglądalność i chore zainteresowanie innych mediów.