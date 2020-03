TYLKO NA PUDELKU: Kasia Stankiewicz odpadła z "Dance Dance Dance" na własne życzenie? "Dystansowała się od uczestników. Pokazywała, że czuje się lepsza"

Pierwsza edycja Dance Dance Dance spotkała się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem przez widzów. Nic więc dziwnego, że Telewizja Polska zdecydowała się na emisję kolejnej odsłony show, jednak w nieco odświeżonej obsadzie - rolę prowadzącej powierzono Macademian Girl, natomiast do grona jurorów dołączyła Anna Mucha.

Zatrudnienie celebrytki szybko okazało się skutecznym sposobem na zapewnienie programowi medialnego rozgłosu. Już podczas swojego pierwszego występu jurorka wdała się w konflikt z Kasią Stankiewicz. Mucha otwarcie zarzuciła piosenkarce lekceważące podejście do rywalizacji. W kolejnym odcinku porównała natomiast jej umiejętności taneczne ze swoim własnym wokalem, czym niemalże doprowadziła uczestniczkę do łez.

Okazuje się, że krytyka Anny Muchy w stosunku do Kasi Stankiewicz wcale nie była zaskoczeniem dla pozostałych uczestników tanecznego show.

Nie dziwią się jej, bo wiedzą, co się dzieje za kulisami programu. Widzieli więcej niż telewidzowie przed ekranami. Mucha pytała Stankiewicz wprost: "Po co tu przyszłaś?". Uczestnicy też zadawali sobie to pytanie, bo Kasia, mimo że miła, wyraźnie dystansowała się od całej ekipy i samego programu już od początku - twierdzi nasz informator.