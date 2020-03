Marcin Mroczek komentuje odpadnięcie Kasi Stankiewicz z "Dance Dance Dance": "Niestety, jury nie spisuje się najlepiej"

Kinoman 31 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Pani Kasia powinna odpowiedzieć na śpiew Pani Muchy tak. Mój taniec jest jak Pani aktorstwo. Niby się staram A nie wychodzi. Ciekawe co by powiedziała cwaniara. Tylko że Pani Kasia ma klasę i starała się nie odpowiadać na zaczepki. Mucha sama wykurzyla kasie z programu i jeszcze się dziwi że ta biedna dziewczyna cieszy się z odpadniecia. Jakbym była tak poniżania przed cała Polska to też bym się cieszyła że ten koszmar wkoncu dobiegł końca. Popieram zdanie części widzów którą twierdzi że Pani Kasia Cichopek dużo lepiej by się sprawdziła w roli jurorki. Sama świetnie tańczy ma męża tancerza i kulturę. Na pewno jej uwagi były by nieocenione A nie takie jak Pani Muchy. Poza tym zmieniać panią Ewę którą ma kulturę umie się wypowiadać i jest po prostu mądra na taka osobę jak Pani mucha to prawdziwy strzał w kolano