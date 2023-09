TYLKO NA PUDELKU: Katarzyna Dowbor wyjawia, dlaczego NIE zmieniła nazwiska po rozwodzie z pierwszym mężem!

Katarzyna Dowbor wyznała, dlaczego pozostała przy nazwisku pierwszego męża i opowiada o relacji z synem i synową

Noszę nazwisko mojego pierwszego męża, taty Maćka. Wyszłam za mąż, jak miałam 18 lat i tak naprawdę swojego nazwiska panieńskiego używałam tylko w szkole. Kiedy zaczęłam pracować w mediach, najpierw w radiu, potem w telewizji, to właściwie dłużej miałam to właśnie nazwisko niż panieńskie. Jeszcze jedno panu powiem, mam syna i myślę, że dla syna ważne jest, żeby mama miała to samo nazwisko. Po prostu po wyjściu za mąż tak zostało - wyjaśniła.

Moje dzieci nie rozumieją, jak można oglądać telewizję, bo ogląda się wszystko w Internecie. Doszłam do wniosku, że nie mogę być babcią, która nie wie, o czym rozmawiać z wnukami, zwłaszcza że Maciek i Asia fantastycznie radzą sobie w mediach społecznościowych. Robią to zawodowo. [...] Kiedy coś się dzieje, my zawsze jesteśmy teamem z moją synową, moim synem, z moją córką… Jesteśmy taką grupą, która się wspiera, dużo rozmawiamy. Asia jest taką osobą, która potrafił powiedzieć: "Mama, no co ty, poradzimy sobie, wszystko będzie dobrze, zrobimy tak, żeby tobie krzywda się nie stała. Tu już załatwiłam to i to. Nie martw się". Moja synowa jest taka rzutka, walcząca - skomentowała Dowbor.