TYLKO NA PUDELKU: Klientka La Manii Home dostała talerze Z INNYM LOGO! Joanna Przetakiewicz komentuje

Jeden z talerzy miał logotyp LaMania Home, a drugi Ćmielów (czyli ich podwykonawcy). Niczym innym się nie różniły. Wyobraźcie sobie , jaki zawód musiała przeżyć klientka, gdy odkryła, że jest to złota linia marki Ćmielów (to ich autorski wzór sprzedawany od lat) którą można kupić za 10-15 zł sztuka, a La Mania Home sprzedaje je znacznie drożej. Różnią się tylko logotypem - zwraca uwagę na Instastories.

To jest tak słabe na wielu polach, że aż palce bolą od pisania. Po pierwsze: jak to możliwe, że taki egzemplarz przeszedł przez kilka par rąk? Wyobrażacie sobie sytuację, że Ralph Lauren Home czy jakakolwiek inna marka premium wysyła klientowi produkt z logotypem innej marki?!

Po drugie: Ćmielów to jest legenda, marka sama w sobie, ponad 230 lat historii. Aż prosi się, by wykorzystać to w przekazie firmy, która ma dwa lata (LaMania Home) i aspiruje do bycia luksusową. Można z tego zrobić piękną, wiarygodną historię, można zrobić autorski projekt, ale nie - lepiej wziąć gotowca, ukryć skąd to pochodzi, dodać własny logotyp i sprzedawać kilka razy drożej. Nie kumam tego - pisze Kędziora.