TYLKO NA PUDELKU: Królikowski będzie walczył o odzyskanie alimentów? Opozda potwierdza: "Niestety, to prawda". Mamy stanowisko Antka

Antoni Królikowski reaguje na doniesienia o alimentach wstecznych

Odnosząc się zaś do Państwa pytania - gdzie według Was lub Waszego informatora składałem takie deklaracje? Jestem bardzo ciekaw, gdyż sytuacja taka nigdy nie miała miejsca. Nigdy nigdzie w tym sądzie nie wnosiłem o to, by Joanna oddała mi zapłacone już kwoty. To tylko kolejna próba manipulacji, kolejne donosy i pomówienia na moją osobę, w związku, z tym że spłaciłem cały dług, tj. 124 tysięcy złotych w 6 miesięcy - przekonuje i kwituje: W razie kolejnych tego typu donosów proszę o kontakt - postaram się dementować niepotrzebne plotki.