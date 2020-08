TYLKO NA PUDELKU: "Królowe Życia" zerwały kontrakt z Joanną P. jeszcze przed jej ARESZTOWANIEM: "Podziękowali jej po ostatnim sezonie"

Ujn 35 min. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

I warto było dla faceta się narażać, poświęcać? To na ogół przez facetów kobiety schodzą na zła drogę i trafiają do więzienia a nie odwrotnie. Mnie były namawiał do wyłudzenia VAT, pogoniłam go. Trzeba myśleć, o sobie też. Laska się pogrążyła a była sława, lans, pieniądze, luksus i dobrze, ma nauczkę i bardzo dobrze, że nie chcą mieć z nią kontaktu. To obciach, wstyd i problemy. Z dala od takich ludzi.