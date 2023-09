TYLKO NA PUDELKU: Krzysztof Gojdź o kulisach znajomości z Laną Del Rey: "Cenię sobie tę PRZYJAŹŃ". Mówi, jakie zabiegi jej wykonał!

Krzysztof Gojdź to z pewnością najbardziej medialny lekarz medycyny estetycznej w Polsce. 50-latek już od kilku lat mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Znany ze swojego ciętego języka chirurg swego czasu prowadził w telewizji program o operacjach plastycznych i zamiatał nogą na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Dziś może poszczycić się sympatią amerykańskich gwiazd i gigantycznym majątkiem , który najchętniej inwestuje w kolejne mieszkania. Najczęściej można spotkać go w Miami, gdzie ulokowana jest jedna z jego klinik.

Krzysztof Gojdź ujawnia kulisy znajomości z Laną Del Rey. "Uwielbiamy się od kilku miesięcy"

W mediach społecznościowych Krzysztofa Gojdzia można znaleźć sporo fotek z zagranicznymi gwiazdami i gwiazdeczkami, które chętnie odwiedzają jego kliniki. Do Paris Hilton czy Kris Jenner dołączyła ostatnio Lana Del Rey . Urocze selfie z piosenkarką zrobiło furorę, szczególnie wśród jej polskich fanów. Zapytaliśmy Krzysztofa, jaka wykonawczyni hitu "Young and Beautiful" jest prywatnie .

Mieszkając od kilku miesięcy w Beverly Hills, gdzie otworzyłem kolejną klinikę, tym razem tylko dla gwiazd Hollywood, spotykam na co dzień wiele wspaniałych osób - czy to prywatnie, czy w mojej klinice. Z Laną Del Rey znamy się i uwielbiamy prywatnie od kilku miesięcy. Lana jest przesympatyczna, bardzo skromna i otwartą osobą. (...) Zawsze kochałem jej twórczość i muzykę, tym bardziej cenię sobie tę przyjaźń. Lana jest przepiękną młodą kobietą, wyglądającą zjawiskowo i naturalnie. Nie potrzebuje żadnych zabiegów z medycyny estetycznej, w tym botoxu czy kwasu hialuronowego. Różni się od wielu gwiazd, jakie na co dzień spotykam w Los Angeles - podkreślił.