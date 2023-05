TYLKO NA PUDELKU: Kulisy eurowizyjnego występu Blanki: "Telewizja ODETCHNĘŁA"

Viola 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Polacy, którzy tak krytykują Blankę niech obejrzą proszę reprezentantke Wlk.Brytanii Mae Muller teledysk versus wykonanie na żywo np. podczas próby. Piosenka w teledysku jak i sam właśnie teledysk to sztos, a wykonanie na żywo to tragedia, nie ma porównania, jakby to była inna piosenka. A jesli chodzi o nasza piosenke to az do zagranicznych youtuberow, dziennikarzy dotarły informacje, ze Blanka i solo to nie był wybór Polaków. To nie byl wybór fanów Jana i tyle. Tak wybrali Polacy. Żenada ludzie, wstydźcie się.