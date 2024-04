TYLKO NA PUDELKU: Leon Myszkowski zdradza, ile trzeba zarabiać, żeby godnie żyć. Podał "widełki" (WIDEO)

To zależy, po pierwsze, gdzie się żyje, bo np. Warszawa jest droższa niż wszystkie inne miasta w Polsce. Moim zdaniem, w Warszawie między 10 a 15 tysięcy złotych, żeby mieć gdzie mieszkać, móc sobie pozwolić na życie bez większych zmartwień i ewentualnie odłożyć, żeby raz do roku pojechać na jakieś lepsze wakacje - tłumaczył.

Następnie Myszkowski został rzecz jasna zapytany o to, czy udaje mu się osiągać pułap finansowy, o którym wspomniał. 23-latek odpowiedział dyplomatycznie, przypominając o swojej "rodzince". Dość niespodziewanie zdradził też, że wraz z partnerką dyskutują na temat posiadania potomstwa , lecz nie wie, "kiedy rozmowy dojdą do skutku".

Robię, co mogę. Nie tylko siebie mam w domu. Mam też Ksenię, mamy dwa koty - można powiedzieć takie "przygotowanie do dzieci". Jak wzięliśmy te kwoty, to się śmiałem z ojcem, że jak one przeżyją u nas dłużej niż trzy lata, to znaczy, że można mieć dzieci - wyjawił 23-latek.