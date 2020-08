Ciężarna Maffashion spaceruje po Warszawie z torebką za 10 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Drama queen 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Instagram tej pani, to telezakupy mango już.. Nie ma to nic wspólnego z modą, czy czymkolwiek innym. Te jej prezentacje banana Beaty, samsunga, pasty do zębów i innych tego typu rzeczy, to jakaś żenada. Może i chroni prywatność, ale sławę przyniosło jej publikowanie wszystkiego na insta niestety. Teraz wchodzi tam tylko żeby coś zareklamować( zarobić pieniądze), ewentualnie wywołać jakąś gorącą dyskusje, co by zasięgi podbić. Prędzej, czy później zacznie zarabiać na dziecku i tyle z prywatności. Nawet swoją markę promuje poprzez afery(z ciąża, z Jess, z pandemią, z polityką, znowu z ciąża, ze zdjęciem pełnej plaży) i nawet lepiej dla niej, że pudelek w tym pomaga :) Aktualnie brak jej autentyczności i widać, że już jej się nie chce