TYLKO NA PUDELKU: Magdalena Ogórek odpowiada na uszczypliwości Macieja Orłosia!

Już jakiś czas temu media informowały o tym, że we wrześniu w telewizji naziemnej zadebiutuje nowy kanał wPolsce24 . Stacja jest własnością spółki Fratria braci Karnowskich, wydawcy m.in. tygodnika "Sieci". Sporo emocji wywołał fakt, iż twarzami serwisu informacyjnego wPolsce24 (o znajomym tytule "Wiadomości") będą prezenterzy, którzy w okresie rządów PiS współpracowali z Telewizją Polską. Wśród nich m.in. Magdalena Ogórek i Michał Adamczyk . Start nowego projektu Karnowskich skomentował m.in. Maciej Orłoś .

Mam dobrą wiadomość. Otóż powstaje konkurencja dla Telewizji Republika. Będzie to telewizja pod nazwą wPolsce24 i tam będą nowe gwiazdy, które widzowie TVPiS znali doskonale. To są osoby, które wsławiły się tym niezależnym dziennikarstwem, tym obiektywizmem, tą walką o to, żeby dać prawo głosu różnym stronom sceny politycznej. Oczywiście tutaj ironizuję - podkreślił.