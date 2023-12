TYLKO NA PUDELKU: Magdalena Ogórek wymownie reaguje na to, co dzieje się w siedzibie TVP Info i ujawnia: "Policja poprosiła, żeby nie przyjeżdżać"

Kolejnym skutkiem zapowiadanej szumnie rewolucji w TVP są czystki wśród dziennikarzy, którzy przez ostatnie lata współpracowali z nadawcą publicznym. Szeroko komentowano wydarzenia ze środowego wieczoru, kiedy to Magdalena Ogórek nie mogła dostać się do otoczonej policją siedziby pracodawcy. Dziennikarka poinformowała, że jej przepustka przestała działać. Co ciekawe, w siedzibie TVP Info przy placu Powstańców ciągle można spotkać dotychczasowe szefostwo stacji - m.in. Samuela Pereirę i Michała Adamczyka. Towarzyszą im też niektórzy dziennikarze, chociażby Michał Rachoń.