TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Leitner PRZYŁAPANA w mieście zakochanych. Towarzyszył jej Mariusz Treliński (ZDJĘCIA)

Legrand 48 min. temu

Komiczny pan, który przeżył wiele, a tak po prawdzie nie przeżył niczego. Jego ukochaną jest praca, której sam jest niewolnikiem, a cała reszta to orbitujące wokół niego dodatki, którym rzuca ochłapy czasu i uwagi, której w zasadzie nie ma. Pustka i smutek. Brak bliskości, ale na nagrobku kiedyś może napiszą, że artysta reżyser. Pyk. Kurtyna. A ta pani to jakaś kolejna pani, która będzie żyć pod jego dyktando. Jeżeli nie to ce est la vie, bo przedstawienie musi trwać.