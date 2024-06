TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek o plotkach na temat Anny Lewandowskiej i jej tanecznym partnerze: "Zobacz, jakiej to wymaga od niej..." (WIDEO)

Małgorzata Rozenek wspomina udział w obozie Anny Lewandowskiej

Nie, bo my w ogóle nie rozmawiamy o swoich mężach, naprawdę. To nie dotyczy tylko Ani, ale też innych dziewczyn, które są na obozie . W ogóle nie rozmawiamy o mężach, za to bardzo dużo rozmawiamy o dzieciach, dużo rozmawiamy o sobie i to jest też piękne w tym czasie. Katujemy się na tych treningach, bo Anka bardzo podkręca śrubę, jest w totalnie sztosowej formie, jeśli chodzi o jej osiągi sportowe - wyznała Cezaremu Wiśniewskiemu, dodając, że nie widzi szans, by polska reprezentacja wyszła z grupy podczas Euro 2024.

Małgorzata Rozenek szczerze o relacjach z Anną Lewandowską

Małgorzata Rozenek zapytana o plotki na temat Anny Lewandowskiej. Ostra reakcja

Tego nawet szkoda komentować, zupełnie poważnie. Podziwiam cierpliwość Ani do tego, z czym musi się mierzyć. Rozumiem, jak wielkiej siły to od niej wymaga, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia - teraz czepiają się o to, a wcześniej czepiali się o coś zupełnie innego, a za chwilę będą się czepiali o coś jeszcze innego. Niestety, im wyżej jesteś, tym te ataki są bardziej wzmożone. Zobacz, jakiej to wymaga od Ani siły i takiej zgodności życia ze sobą. To na pewno do niej dociera, a mimo to ona nie żyje pod publikę, co jej się często zarzuca. Ona żyje tak, jak chce i się bawi tym, a to jest najważniejsze - skwitowała Małgorzata Rozenek.