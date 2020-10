TYLKO NA PUDELKU: Marcelina Zawadzka spotykała się z nową sympatią już w zeszłym roku! "Jest dla niej oparciem w tych trudnych chwilach" (ZDJĘCIA)

Marcelina Zawadzka nie cieszy się ostatnio dobrą passą. Co prawda przez jakiś czasudawało jej się robić dobrą minę do złej gry, jednak prędko wyszło na jaw, że Telewizja Polska nie wyobraża sobie, aby ich flagowy program śniadaniowy prowadzony był przez osobę obarczoną oskarżeniami o pranie brudnych pieniędzy. Do czasu zapadnięcia wyroku celebrytka musi więc zadowolić się miejscem na ławce rezerwowych, co niestety jest równoznaczne z zakręceniem kurka z pieniędzmi na Woronicza.