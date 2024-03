TYLKO NA PUDELKU: Marcin Paprocki OSTRO ocenił kreacje z Oscarów 2024. "Wyglądała jak ciotka na weselu..."

Zobacz także: Ewa Minge przyznała się do poprawiania urody!

Oscary 2024. Marcin Paprocki wybrał najgorsze kreacje

Jeszcze przed rozpoczęciem gali Oscarów 2024 oczy modowych specjalistów z całego świata zwrócone były na najgorętszy czerwony dywan roku. Marcin Paprocki z duetu Paprocki & Brzozowski nie podzielał zachwytu niektórych ekspertów i stwierdził w rozmowie z Pudelkiem, że był to " bardzo słaby rok pod względem kobiecych kreacji na czerwonym dywanie". Projektanta rozczarowały m.in. Jennifer Lawrence , Margot Robbie oraz Zendaya .

Zawiodła Jennifer Lawrence w sukni w grochy. Pomimo tego, że to Dior, Jennifer wyglądała jak własna ciotka na weselu - zachowawczo i bardzo nudno. Ta kreacja zdecydowanie dodała jej lat. Zawiodła też Margot Robbie w ciemnej cekinowej sukni bardzo niekorzystnej dla jej sylwetki. Marszczenia na biodrach pogrubiły piękną aktorkę. Znana z ostatnich ekstrawaganckich odsłon stylizacyjnych - Zendaya , zachwycała stylizacjami na premierze Diuny 2. Niestety na Oscary ubrała coś bardzo przewidywanego i poprawnego (...) Te misterne palmy na błyszczącej satynie wyglądają jak zasłona z biblioteki - stwierdził projektant.

Oscary 2024. Która gwiazda zaprezentowała najgorszą stylizację?

Nietrafiony według projektanta był również "look" Anyi Taylor-Joy , która w suknie Diora miała wyglądać "jak szyszka". Ekspertów odstraszyły też "napompowane organzy" Ariany Grande . Paprocki stwierdził, że piosenkarka "wyglądała jakby wstała z łóżka otulona różową kołdrą". Niechlubny tytuł "najgorzej ubranej" przypadł jednak innej gwieździe.

Na miano najgorzej ubranej na tegorocznych Oscarach- zasłużyła jednak aktorka Erika Alexander. trudno mi to nawet opisać. Jedyne co pozostawia tutaj ślad dobrego smaku wieczornej oscarowej gali to czarne rękawiczki. Reszta jest rozpaczliwym wyciem o zauważenie. Coś strasznego - przyznał w rozmowie z naszą redakcją.