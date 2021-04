TYLKO NA PUDELKU: Marina staje na RZĘSACH, żeby zostać jurorką "The Voice Kids": "W końcu mogłaby się postawić obok takich gwiazd jak Edyta Górniak"

Anka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Siedziałaby w domu - źle, chce coś robić - źle. Była by brzydka - źle, jest ładna - źle. Według mnie to ładna utalentowana dziewczyna. Trzymam kciuki. Fajnie że ma ambicje i cele a mogła by tylko leżeć i pachnieć i też to by było ok. Marina jesteś śliczna i utalentowana i tak - pisze to inna kobieta.