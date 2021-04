Marina Łuczenko z napisem na KROCZU wystąpi w finale "The Voice Kids"! Zadziorna? (ZDJĘCIA)

W ostatnich kilku latach nowych sezonów i spin-offów programu The Voice namnożyło się niczym grzybów po deszczu. Zaledwie przed paroma tygodniami świętowaliśmy finał The Voice Senior, a na horyzoncie już rysuje się koniec kolejnej edycji z popularnej serii - tym razem The Voice Kids. Najbliższy odcinek, którego emisja nastąpi w sobotę, będzie jednak nad wyraz wyjątkowy. Scenę TVP2 zaszczyciła swoją obecnością sama Marina Łuczenko, która usilnie stara się wszystkim udowodnić, że jej największym sukcesem wcale nie było małżeństwo z Wojciechem Szczęsnym.