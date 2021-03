Była dziewczyna Wojciecha Szczęsnego świętuje urodziny. Jej nowy ukochany pokazał romantyczne zdjęcia

Julia 8 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Nie robcie z niej celebrytki. To antywzorzec. To żadna metamorfoza, to totalnie inna twarz, aż nie wiadomo czy to nie ktoś inny. Jak można tak siebie nie akceptować? Fatalny przykład dla innych. To już wolę niezapiekna Larę Gessler czy grubsza Gwit, które potrafią akceptować siebie ze swoimi niedoskonałościami i cieszyć się życiem takimi jakimi są. Dbanie o siebie, nie polega na całkowitej zmianie rysow twarzy. I po co? Żeby być chwilowa zabawka bogatego chłopca? Ta dziewczyna to przegryw, uzależniona od wyglądu.