Była dziewczyna Wojtka Szczęsnego Sandra Dziwiszek wtula się w kierowcę Formuły 1 na pierwszym wspólnym zdjęciu (FOTO)

Na długo zanim jeszcze Wojtek Szczęsny rozpowiadał, że w "kombinezonie Mariny można gotować jajka na twardo" , piłkarz spotykał się z niejaką Sandrą Dziwiszek - młodą, aspirującą celebrytką. Po rozstaniu z nadzieją polskiej piłki ambitna piękność wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia prawnicze, przy okazji odkrywając w sobie pasję do modelingu.

Doniesienia zostały potwierdzone pod koniec listopada, gdy Polka pojawiła się na Grand Prix w Bahrajnie , gdzie kibicowała swemu ukochanemu. Do tej pory nie dane nam było jednak zobaczyć wspólnego zdjęcia pary.

To jest aż do teraz. We wtorkowy wieczór na instagramowym profilu Sandry zagościło bowiem zdjęcie, na którym Nicholas w czerwonych rogach renifera na głowie wtula się od tyłu w zapatrzoną w swoje oblicze "reniferkę". Sądząc po imponującym wystroju wnętrza, na który składa się zapchany złotymi pucharami regał, możemy śmiało założyć, że selfie zostało wykonane w apartamencie kierowcy Formuły 1.