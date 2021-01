TYLKO NA PUDELKU: Marina zarobiła na Instagramie... MILION ZŁOTYCH!

Do zarabiania na Instagramie podeszła selektywnie - w przeciwieństwie do większości influencerek wybierała tylko takie współprace, w których zgadzały się dwa czynniki - wysokie stawki i wysoka jakość produktów. Nie polecałaby czegoś, czego sama nie używa i nie lubi - donosi nasze źródło.

Realizacja jednego teledysku to około 100 tysięcy złotych. Klipy Mariny mają amerykański rozmach. Mało kto w Polsce ma taki budżet na teledyski, zwykle artyści wydają na klipy jakieś 10-50 tysięcy - dowiadujemy się. A ona wypuściła już cztery teledyski i nagrała album z 11 numerami. Muzycy, studio, reklamy, promocja, współprace - całość działań przy wydaniu albumu to kilkaset tysięcy złotych. Doliczcie też do tego drogie ubrania, buty, dodatki i wszystko, co składa się na kreacje artystyczne przy promocji...