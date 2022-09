TYLKO NA PUDELKU: Martyna Wojciechowska jest gotowa NA NOWY ZWIĄZEK? Wymowny komentarz podróżniczki (WIDEO)

Martyna Wojciechowska jakiś czas temu zaskoczyła wiernych fanów i poinformowała, że po 25 latach pracy w telewizji, postanowiła zrobić sobie przerwę w od nagrań do programu "Kobieta na krańcu świata". Decyzja ta miała być podyktowana dobrem bliskich.

Nie da się ukryć, że ostatnie miesiące nie były dla niej łaskawe. Wojciechowska ma bowiem za sobą rozstanie z Przemysławem Kossakowskim , do którego doszło zaledwie po trzech miesiącach małżeństwa. Para oficjalnie przestałą być małżeństwem w lipcu, a dziennikarz został uznany za winnego zakończenia ich związku.

Martyna w swoim oświadczeniu dotyczącym przerwy w pracy dla telewizji przyznała, że podróżowanie to wciąż jej ogromna pasja i jest przekonana, że wróci do niej w przyszłości. Wojciechowska pozostała jednakaktywna w sieci - jej pracę można podglądać na Instagramie i na YouTube, gdzie prowadzi kanał "Dalej".

Mimo że Martyna w ostatnich miesiącach sporo przeszła, to w rozmowie z Michałem Dziedzicem zwierzyła się, że czuje się naprawdę dobrze. Podróżniczka niedawno skończyła 48 lat i przyznała, że przyszedł czas na życiowe podsumowania.

Dojrzałam do pewnych rzeczy, czuję się spokojna i pogodzona z tym wszystkim, co mnie otacza, bo nie na wszystko mamy wpływ, nauczyłam się prosić o pomoc, bo to też dla mnie nowość. Przede wszystkim mam świetnych ludzi dookoła - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.