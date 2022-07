TYLKO NA PUDELKU: Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski DOSTALI ROZWÓD! Jest ORZECZENIE O WINIE

Jeszcze półtora roku temu wszyscy żyliśmy w błogiej nieświadomości, przekonani, że miłość Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego pięknie rozkwita z dala od ścianek i kolorowej prasy. Niestety, prędko okazało się, że były to jedynie mrzonki. Zaledwie trzy miesiące po zawarciu związku małżeńskiego Kossakowski wyprowadził się od Wojciechowskiej .

Mimo celebryckiego statusu Wojciechowska i Kossakowski musieli - jak każdy inny śmiertelnik - uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na termin rozprawy rozwodowej. Ta została ostatecznie wyznaczona na wtorek 26 lipca na godzinę 10:30. Na kilka chwil przed rozpoczęciem posiedzenia sądu "Fakt" poinformował, że wbrew temu, co sądzono wcześniej, to Kossakowski złożył pozew. Mimo że to dziennikarz był oficjalnie powodem w sprawie, wtorkowa rozprawa raczej nie przebiegła po jego myśli.