Trwa sprawa ROZWODOWA Martyny Wojciechowskiej i Przemysława Kossakowskiego. Wydało się, kto wniósł pozew

Wojciechowskiej nie jest łatwo znaleźć partnera, bo to silna babka, on niestety sam nieraz podkreślał, że jest maminsynkiem i bez akceptacji rodzicielki nie podejmie żadnej decyzji, po tym wyznaniu szczerze zdziwiłam się, że ona go chciała, choć niewątpliwie połączyła ich pasja, niestety matki Polki wychowują samych nieudaczników (nie generalizuję oczywiście), ale zbyt wiele znam przykładów gdzie dziewczyny od małego są chowane na idealne służące dla mężczyzn, uczy się je gotować, sprzątać, prać, jak sobie radzić, niestety w stosunku do mężczyzn jest zupełnie odwrotnie, mamusie na nich chuchają jak się da, tłumacząc, że mają czas, a kobiecie to tylko muszą zaimponować odpowiednimi zarobkami, a żeby to mieć to muszą tylko skończyć szkoły, niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu, że tak jak dziewczyny w polskich domach uczy się licznych obowiązków domowych to w takim samym stopniu uczy się tego samego chłopców, oczywiście znam domy gdzie tak jest, ale to stanowi mniejszość, gdyby na maturze zrobić test praktyczny co potrafię zrobić w domu to dziewczyny by zdały (nie wszystkie oczywiście), ale chłopcy to by polegli