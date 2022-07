Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozwiodą się PRZEZ INTERNET?

Choć początkowo oboje nie potwierdzali doniesień o zakończeniu relacji, wkrótce języki zaczęły się im rozwiązywać. W jednym z wywiadów Martyna nazwała małżeństwo z Przemkiem "ogromnym rozczarowaniem" , on zaś pokusił się o wpis, w którym pochylał się tajemniczo nad "bolesnymi decyzjami".

Na początku roku Wojciechowska złożyła do sądu papiery rozwodowe, a ich pierwsze sądowe starcie zaplanowano na 26 lipca. Jak udało się ustalić "Faktowi", ekspartnerzy nie spotkają się jednak osobiście w gmachu wymiaru sprawiedliwości. Ani przebywająca aktualnie na Wyspach Owczych Martyna, ani prowadzący ośrodek terapeutyczny na Lubelszczyźnie Przemysław, nie zamierzają przyjeżdżać do stolicy celem sfinalizowania rozwodu. Podróżnicy, korzystając z możliwości, jakie daje internet, zdecydowali się na rozprawę online. To, jak będzie wyglądał cały proces, opisała w rozmowie z tabloidem adwokat Agnieszka Dębowska-Szymańska.