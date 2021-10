"Zmęczony" Przemysław Kossakowski zorganizował nocną transmisję live na sedesie: "KOSA, IDŹ SPAĆ, LEDWO SIEDZISZ"

Wyrozumiała 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A może nie udźwignął tej sławy, nagłej przeogromnej, ciężaru nazwiska Martyny i jej wyidealizowanego wizerunku. Usiadł, dotarło do niego że jego życie straciło dawny blask, zyskalo inny ale tamten był bliższy i cieplejszy. Chciał wrócić ale jednak, jakaś iskra celebryckości w nim sie zaczęła tlić, chęci pogadania z tymi wszystkimi ludźmi którzy zaczęli go wielbić lub nienawidzić. Co my wiemy o tym świecie wewnetrznym nagłych celebrytów. Nic. Nie oceniać, starać się zrozumieć.