TYLKO NA PUDELKU: Medioznawczyni analizuje odejście Kurzopków z "PnŚ": "Odświeżenie twarzy DOBRZE ZROBI programowi"

Jak udało nam się ustalić, rozłąka Kurzopków z redakcją była ogromnym zaskoczeniem dla całej ekipy programu. Po pożegnalnym wpisie Kasi na korytarzach Woronicza prawdziwy zamęt. Co więcej, celebrytka musiała liczyć się z taką ewentualnością, czego dowodzić miał fakt, że "bywała trudna we współpracy".

Medioznawczyni o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z "PnŚ": "Dla TVP wymiana "PNŚ" prowadzących nie jest strzałem w kolano"

W obliczu zaskakujących roszad w śniadaniówce postanowiliśmy zwrócić się komentarz medioznawczyni. Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, Katarzyna Gajlewicz, poddała całej zjawisko dogłębnej analizie. Na wstępie ekspertka zaznaczyła, że przy tak spolaryzowanym społeczeństwie i tak szerokich zmianach zachodzących w sferze politycznej, prowadzący "PnŚ" legitymowali to, co działo się wówczas w telewizji publicznej.

Proszę zwrócić uwagę, że osoby, którym się to nie podobało, one po prostu odeszły - mówiła. Jest to dość poważne porównanie, ale w historii, podczas II Wojny Światowej były znane takie przypadki, jeśli chodzi o media, że po prostu część tytułów doprowadzało się do samozagłady, żeby nie być postrzeganym jako tuba propagandowa.