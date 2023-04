TYLKO NA PUDELKU. Michał Szpak o ślubie, pracy w TVP i żałobie po śmierci mamy (WIDEO)

Od występu Michała Szpaka w programie "X Factor " minęło 12 lat, a kariera artysty od tego czasu tylko nabiera rozpędu. Wokalista przygotowuje się do premiery swojej nowej płyty "Nadwiślański mrok", która ukaże się wiosną tego roku. Szpak po przygodzie w " Voice of Poland " znów wrócił też do występów w telewizji, aktualnie można go oglądać w programie "LOL: Kto się śmieje ostatni" na Prime Video.

Ja mogę chodzić na kompromisy, w momencie kiedy coś nie krzywdzi mnie jako człowieka. Jeśli ja wyznaję inne zasady niż te, które zostają mi w jakiś sposób narzucone, to niestety ja nie mogę się na to zgodzić, bo nie byłbym w stanie spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: "w sumie, dlaczego nie, to była taka super posada, siedziałeś, odwracałeś się na fotelu". Godziłem się na to wtedy, kiedy nie było aż takiego fermentu. Ja wchodziłem do TVP, kiedy było jeszcze normalnie, to był ten moment przełomu, kiedy wszystko się zmieniało. Kiedy to zaszło już za daleko, to zaczęło godzić w moją moralność - powiedział o odejściu z "Voice of Poland".