Internautka pod zdjęciem Michała Szpaka: "Wnuczka pyta, dlaczego ten pan ubrał się w sukienkę". ODPOWIEDZIAŁ (FOTO)

Rób człowieku co chcesz dopóki nie krzywdzisz tym innych bo każda wolność kończy się tam gdzie zaczyna się krzywda innego. Raczej piórami i kieckami nikomu krzywdy nie robi więc to jego wybór jak się ubiera. Poza tym bardzo mądra odpowiedź, że to zadanie dorosłych uczyć dzieci tolerancji. Sama mam kumpla geja który się maluje. Mój syn pytał czemu ten pan jest pomalowany. To mu wytłumaczyłam że ludzie są różni i tyle. Młody to po prostu przyjął do wiadomości. Dorośli często sami roztrząsają takie sprawy kompletnie bez sensu. Tu uważam babcia powinna wnuczce powiedzieć to co ja synowi i gwarantuję że młoda by to zwyczajnie zaakceptowała. Ot, pan w sukience bo ma takie prawo sukienkę założyć. Kropka