Michał Szpak w butach na zabójczych OBCASACH walczy z ponurą aurą (ZDJĘCIA)

Nie ma co ukrywać, w ostatnich dniach stycznia pogoda nas nie rozpieszcza. Michał Szpak z mroźną aurą postanowił zmierzyć się w bodajże najlepszy dostępnych sposobów, a mianowicie dając totalny upust fantazji przy doborze stroju. Obok takiego poświęcenia dla mody trudno przejść obojętnie.

Paparazzi przyłapali ostatnio Szpaka, gdy ten akurat dreptał na niebotycznie wysokich obcasach po chodnikach warszawskiego śródmieścia. Imponujące platformy okazały się niejedynym przyciągającym uwagę elementem stylizacji. W oczy rzucał się ogromny płaszcz zdobiony krzykliwymi hasłami. Co jakiś czas spod jego klap wydostawał się przy za to szalik upstrzony monogramem Louis Vuitton. Do tego owalne okularki na nos i zimowa stylizacja gotowa.