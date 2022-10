Michał Szpak wyznaje, że jest PANSEKSUALNY! "Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią"

Gość 50 min. temu zgłoś do moderacji 257 15 Odpowiedz

Wg mnie on jest gejem, tylko boi się przyznać wprost,bo może stracić fanów, a co za tym idzie kasę z koncertów i sprzedaży płyt. Prawda jest taka, że więcej szacunku by miał, gdyby nie ściemniał tylko powiedział prawdę. Bycie gejem w tych czasach to już naprawdę nie jest sensacja. Ludzie mają naprawdę większe problemy niż jego orientacja seksualna. Padają małe i średnie biznesy na potęgę, ludzie tracą pracę, sprzedają mieszkania i domu, na ktore wzięli kredyty, ponieważ nie są w stanie ich spłacić. Idą ciężkie czasy. Tj.problem a nie to, z kim Michał sypia.