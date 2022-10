Rodzinny Michał Szpak zapewnia w najnowszym wywiadzie: "Marzę o tym, żeby MIEĆ DZIECKO. Ono zostaje na ZAWSZE"

anka 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Michał jest gejem i to jest fakt. A to, że "wyleciał" z programu to dorabianie historii. Bo przecież przez "x" odcinków było dobrze kasę brać, bo wiedział, że TVP nie jest tęczowa. To tak jak by poszedł do TVN-u i głosił słowo Boże. Co do dziecka , to nieźle by te dziecko skrzywdził, bo przecież nie chodzi o jego orientację tylko o wizerunek , który dziwi dorosłego. Dziecko niego by nie zniosło. Trochę odpowiedzialności człowieku, dziecko to nie koncert życzeń.