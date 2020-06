Monika Miller wyznaje, że jest PANSEKSUALNA! "Wygląd drugiej osoby nie jest dla mnie najważniejszy"

asasas 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 14 Odpowiedz

Tylko Duda 1)Obniżenie wieku emerytalnego podniesionego wcześniej przez PO-PSL wbrew obietnicom i wbrew woli Polaków i danie wyboru masz pracę możesz pracować dłużej, nie masz pracy możesz iść na emeryturę 2)Wprowadzenie programu 500+ dla każdego polskiego dziecka 3)Wprowadzenie programu 300+ 4)Wprowadzenie programu 13 emerytura 5)Wprowadzenie emerytury matczynej 6)Zablokowanie programu relokacji do Polski na SOCJAL islamskich migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu wprowadzony przez rząd PO-PSL 7)Zatrzymanie prywatyzacji i wyprzedaży polskiego majątku 8) Obniżka podatku PIT dla większości osób pracujących i emerytów z 18% do 17% jest to realna obniżka bezpośredniego podatku o około 6% dla 16 milionów pracujących Polaków i 8 milionów emerytów 9) 2,5 krotne zwiększenie kwoty wolnej od podatku 10) Całkowite zwolnienie z płacenia podatku PIT Polaków do 26 roku życia. 11) Obniżka podatku CIT z 19% do 9% dla 93% firm 12)Mały ZUS 13)Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej teraz 17 zł. Za PO - PSL nie było minimalnej stawki godzinowej chyba po to by Polacy pracowali jak niewolnicy za 3 złote za godzinę 14) Zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa 15) Konfiskata minia pochodzącego z przestępstw 16) Dywersyfikacja dostaw źródeł surowców energetycznych - bezpieczeństwo energetyczne Polski 17)Strategiczna decyzja o budowie gazoportu w Świnoujściu dzięki czemu kupujemy tańszy o 30-40% gaz z USA 18)Budowa Baltic Pipe 19)Wypowiedzenie umowy z gazpromem i zakup tańszego o 30-40% gazu z USA 20)Zerwanie podpisanej przez rząd PO-PSL skandalicznie niekorzystnej dla Polski wieloletniej umowy z Gazpromem na zakup gazu po jednej z najwyższych cen w Europie 21)Wygranie procesu z Gazpromem przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie o bezprawne zawyżanie ceny sprzedaży gazu. Gazprom 1,5 mld dolarów 22)Decyzja o budowie i realizowaniu strategicznego projektu VIA KARPATIA 23) Polska jako jedyny kraj dzięki skutecznym negocjacją uzyskała dużo więcej czasu niż inne kraje na osiągnięcie neutralności klimatycznej – bardzo korzystne dla polskiej gospodarki. 24)Wynegocjowanie przesunięcia kilkudziesięciu miliardów Euro na rolnictwo (więcej pieniędzy dla polskiego rolnika) kosztem celów migracyjnych 25)Obniżenie UBEckIch emerytur a podwyższenie emerytur uczciwym Polakom 26)Drugie najniższe bezrobocie w Europie po Czechach. 25)Wynegocjowanie przesunięcia kilkudziesięciu miliardów Euro na rolnictwo (więcej pieniędzy dla polskiego rolnika) kosztem celów migracyjnych 26)Obniżenie UBEckich emerytur a podwyższenie emerytur uczciwym Polakom