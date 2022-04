TYLKO NA PUDELKU: Michał Szpak prezentuje wymyślne stylizacje w nowym teledysku: tęczowe szelki, cierniowa korona, manikiur w penisy... (ZDJĘCIA)

Michał Szpak to bez wątpienia jedna z najbardziej barwnych postaci polskiej branży muzycznej. Pochodzący z Jasła wokalista od lat niezmiennie zaskakuje świat ekscentrycznym wizerunkiem, nie stroniąc od wymyślnych stylizacji i efektownych makijaży. 31-latek pozwala sobie na modowe szaleństwa nie tylko na scenie - ostatnio studio "Dzień Dobry TVN" odwiedził na przykład w kolorowym kostiumie rodem z lat 70. oraz oryginalnym make-upie.

Jak przystało na prawdziwego "rajskiego ptaka" polskiej sceny Michał Szpak w kwestii wizerunku nie próżnuje również w swoich teledyskach. Nie inaczej było rzecz jasna w przypadku klipu do jego najnowszego utworu, "Halo Wodospad". Wideo zadebiutowało w sieci w minioną sobotę, czego wokalista nie zapomniał ogłosić w mediach społecznościowych. Przy okazji artysta pochwalił się jedną z wielu szalonych stylizacji, które możemy podziwiać w jego nowym teledysku - suknią z wzorzystymi falbanami i fioletowym gorsetem, do której dobrał prześwitującą koszulę w miętowym kolorze ozdobioną piórami. Cały look uzupełniła blond peruka oraz staranne wykonany makijaż, urozmaicony kryształkami na powiekach.

To rzecz jasna niejedyne wcielenie Michała, jakie możemy zobaczyć w klipie do utworu "Halo Wodospad". Kolejne wersy nowego singla wokalista wyśpiewywał także wystrojony we wzorzyste spodnie, do których dobrał pstrokatą koszulę z wizerunkiem Maryi. Swoją twarz Szpak pomalował w kolorowe paski, na głowę założył zaś niebieską perukę oraz ozdobę przywodzącą nieco na myśl... cierniową koronę. Ekstrawagancki look dopełnił zaś "ognisty" manikiur.

W teledysku Michał wystąpił również w klasycznym garniturze w prążki, który uzupełnił krótką peruką i kosmicznymi okularami w kolorze soczystej zieleni. Inna stylizacja wyglądała natomiast na inspirowaną sceną cyrkową lub uniwersum "Alicji z Krainy Czarów". Szpak założył spodnie w biało-czarne romby podtrzymywane przez futrzane szelki w barwach tęczy. Na ramiona narzucił zaś skórzaną kurtkę, również obszytą elementami z kolorowego futra. "Wisienką na torcie" we wspomnianym looku był oryginalny manikiur. Michał ozdobił bowiem paznokcie... trójwymiarowymi penisami.

Wokalista miał też okazję zaprezentować się w nieco bardziej demonicznym wydaniu. Do wzorzystej koszuli z gigantyczną kokardą pod szyją oraz fioletowego płaszcza z przypominającą gałęzie aplikacją dobrał bowiem specjalne soczewki oraz namalował na twarzy brokatowe łzy.

Tuż po premierze nowego teledysku Szpak w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradził, że prezentowany przez niego w klipie wizerunek to odzwierciedlenie jego alter ego.

Jowiszja raczej nie ma płci. Jest to uosobienie wolności, której szukałem i wydobywałem z siebie bardzo długo. Mimo tego, że można powiedzieć: "Michał Szpak mega kolorowy ptak, turbo wolny", to jednak potrzebuję się odbić jeszcze od tego z racji, że wolność w moim życiu jest bardzo potrzebna. Wolność artystyczna daje mi dużą siłę sprawczą i postanowiłem, że stworzę to alter ego, bo to zawsze było moje wielkie marzenie - powiedział, goszcząc w studio.

Promując klip w mediach społecznościowych, Michał odkrywał przed swoimi fanami kolejne cechy wykreowanej przez siebie persony, doskonale widoczne w jego kolejnych stylizacjach.

Jestem Jowiszja i chcę, byś patrzył mi w księżyce, mam tam ukryte serce, które jest dobre i opiekuńcze, mimo że nikt nie widzi. Nie oceniaj po obrazku. Nie masz pojęcia, jakie wartości ukryte są pod ciuszkami (...). Jestem Jowiszja i będę robić wszystko, co nie wypada, abyście zrozumieli, że dopóki nie robię nikomu krzywdy - można wszystko. Życie to nic więcej jak książka i każde z nas decyduje, jaką chce napisać. Moja to fantastyczno-ezoteryczne-porno-audio-przygodówka - przedstawiał alter ego w kolejnych postach na Instagramie.

Mamy dla Was zdjęcia szalonych stylizacji Michała Szpaka z teledysku do utworu "Halo Wodospad". Zobaczcie, jak wokalista prezentuje się w najnowszym klipie. Robi wrażenie?