TYLKO NA PUDELKU: Michał Wiśniewski komentuje eurowizyjne show Blanki! "Mamy dwie możliwości"

Michał Wiśniewski komentuje występ Blanki na Eurowizji

Myślę, że wypadła dobrze. Zostało poprawione to, co na preselekcjach rzucało się w oczy i generalnie udało się dostać do finału. To jest zacne. Piosenka "Solo" to utwór, do którego mamy się bawić, więc będziemy trzymać kciuki. Widać było, że stres Blanki nie zjadł, a obawy hejterów się nie sprawdziły. (…) Czwartkowy półfinał był słabszy, zgadzam się, ale to nic nie zmienia, bo wśród słabych są słabsi również, więc to nie jest tak, że możemy sobie powiedzieć, że ze względu na słaby poziom półfinału Blanka się dostała do finału. To jest bzdura. To, co zrobiła wczoraj, to udowodniła, że można zrobić coś poprawnie. Nie było na pewno efektu wow, ale trzeba uczciwie do tego podejść. Gdyby się speszyła, wyszła, przewróciła, to byłby jakiś tam powód, żeby dyskutować - skomentował Wiśniewski.