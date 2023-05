Eurowizja 2023. Bukmacherzy oceniają szanse Blanki na zwycięstwo. Notowania bardzo się zmieniły

Ania D 11 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Super! dziewczyna dała radę, tym bardziej, mimo ogromnej presji na Nią i tony wylanego hejtu. Bardzo dobrze wypadła, inne kraje też wydaje mi się były trochę kontrowersyjne w swoich wykonaniach. Ładnie zgrane show, gdyby to była Jenifer Lopez czy Britney to wszyscy by się zachwycali pewnie, ciężko jest tańczyć, śpiewać i do tego dobrze operować oddechem żeby nie było tego słychać - dziewczyna dała radę... Szkoda, że jako naród potrafimy swoich tylko hejtować zamiast wspierać, ale tak, wynika to z naszego poczucia mniejszości, a wszędzie, zawsze do wszystkiego można się przyczepić... Powodzenia Blanka!